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İstanbul'da yol çöktü; araçları yuttu

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İstanbul Şişli'de yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobil ve minibüs yolun içine düştü.

Şişli Yeşilçimen Sokağı'nda yolda çökme meydana geldi. Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlatırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Şişli'de yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobil ve minibüs yolun içine düştü.

 

DHA

Etiketler Şişli yol çökmesi
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