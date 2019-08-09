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  4. 09 Ağustos 2019 21:32

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'daki görüimeler için ''Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici'' açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 'güvenli bölge'nin tesisi ile 'terör koridoru'nun yerini 'barış koridoru'na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı görüşü dile getirilmişti.

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