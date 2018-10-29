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  4. 29 Ekim 2018 23:10

ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı

ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Suudi  Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda  Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın  öldürülmesiyle ilgili  açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı  görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel’le geçen hafta görüştü ve şu anda  hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin  kararımızı açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği  temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip  dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

AA

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