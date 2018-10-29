ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” dedi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel’le geçen hafta görüştü ve şu anda hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı.