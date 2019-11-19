Amazon ormanlarında büyük tehlike

Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'nün incelemelerine göre 2019 Temmuz'a kadar süren 12 aylık süreçte 9 bin 762 kilometre kare orman yok oldu. Bu bulgulara göre Amazonlar'daki ormansızlaşma oranı geçen 12 aylık döneme kıyasla yüzde 29.5 artış gösterdi. Bu verilere göre Amazonlar 2008'den bu yana en büyük orman kaybını yaşadı.

Amazonlar'daki orman kaybının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve gelmesiyle yükselmesi de dikkati çekti.

T24'te yer alan habere göre, Bolsonaro sıkça Amazonlar'ı korumak için yeterince önlem almamakla eleştiriliyor. Brezilya lideri, Fransa'daki G7 zirvesi sırasında yağmur ormanlarındaki yangınla mücadele için yapılan 20 milyon dolarlık yardım teklifini reddetmişti.