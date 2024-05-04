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1 Mayıs olaylarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

1 Mayıs olaylarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
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stanbul’da 1 Mayıs günü yaşanan olaylarda gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çıkan olaylarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince 1 Mayıs’ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

Kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı’na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182’si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.

Etiketler adliye sevk 1 mayıs
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