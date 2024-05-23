Galatasaray'da Başkanlığa aday olan Süheyl Batum'un en büyük kozu Ünal Aysal iflas etti

Galatasaray’daki kritik kongre öncesinde dengeleri değiştirecek gelişme. Galatasaray’da Başkanlığa adaylığını açıklayan Süheyl Batum’un “kurtarıcı” olarak gördüğü eski başkanlardan Ünal Aysal’ın şirketi iflas etti, kayyum atandı.

Trendyol Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’da Olağan Seçimli Genel Kurul 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

Mevcut kulüp başkanı dursun Özbek’in de yeniden aday olduğu seçimde bir diğer başkan adayı da CHP eski milletvekili, hukuk profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum oldu.

Daha önce CHP Genel Başkanlığı için de aday olan Süheyl Batum’un Galatasaray Başkanlığı’na adaylığı için en büyük kozu, Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Ünal Aysal’dı.

Süheyl Batum’un seçimlerdeki en büyük kozu olan eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal hem deneyimi hem de maddi gücüyle Batum’un elini çok rahatlatacaktı.

Ancak bugün ortaya çıkan bir belge tüm hesapları alt üst etti.

Çünkü Ünal Aysal’ın tüm yatırımlarının sahibi olan Hollanda merkezli Unit Investment adlı şirketi hakkında Hollanda mahkemesi iflas kararı aldı ve şirkete kayyum atadı.

Bu kararla birlikte artık Ünal Aysal’ın şirketleriyle ilgili bir tasarrufu olamayacak hatta ileride hukuki sorunlar da yaşayabilmesi muhtemel.

Hiç kuşkusuz Ünal Aysal ticari olarak can çekişirken Galatasaray’a katabilecekleri de sınırlı.

İşte Hollanda mahkemesinin o kararı