Dolar durdu, altında rüzgar tersine döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Dolar ve Euro zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın fiyatlarındaki dalgalanma ise devam ediyor.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

TCMB politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurul, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi sabit tutulmuştu.

TCMB'den yapılan açıklamada, ''Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,18 TL'den başlayan Dolar 32,20 TL'den,

34,85 TL'den başlayan Euro 35,02 TL'den,

40,93 TL'den başlayan Sterlin 41,09 TL'den,

20,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,61 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,18 TL'den, Euro 34.85 TL'den, Sterlin 40,93 TL'den, Japon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 378 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 366 Dolar'dan,

2 bin 462 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 449 TL'den,

4 bin 90 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 23 TL'den,

16 bin 828 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 554 TL'den,

31,88 TL'den başlayan Gümüş ise 31,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 378 Dolar'dan, gram altın 2 bin 461 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 90 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 877 TL'den, Gümüş ise 31,88 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 69 bin 226 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 734 Dolar'dan,

3 bin 742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 820 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,47 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,30 Dolar'dan işlem görüyor.