Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi

Son haftalarda TL mevduat faizlerindeki düşüşün ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Buna göre, KKM ve mevduat zorunlu karşılıklar artırıldı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.

Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.

Yabancı kredilere büyüme sınırı getirildi

Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da bir dizi değişiklik yapıldı. Buna göre, KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü.

Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı.

Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.

Mevduat faizi oranları düşüşe geçmişti

Son haftalarda TL mevduat faizlerindeki düşüş dikkat çekiyordu. Mevduat faizlerindeki düşüşün nedenlerini anlatan Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, Merkez Bankası'nın rezervlerini 50 milyar dolar civarında artırdığını belirtti. "Çok kısa bir süre içinde bu kadar büyük bir rezervde artışa gitmesinin yarattığı bir TL liditesi var." ifadelerini kullanan Ünalmış, "Buradaki handikap piyasada fazla miktarda TL kaldığında piyasa faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması." diye konuştu.