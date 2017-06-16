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  4. 16 Haziran 2017 22:15

DEAŞ lideri Bağdadi öldü mü ? Pentagon açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın DEAŞ lideri Bağdadi ile ilgili iddia ettiği iddiaya böyle yanıt verdi.

DEAŞ lideri Bağdadi öldü mü ? Pentagon açıkladı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'yi mayıs ayındaki bir hava saldırısında öldürmüş olabileceği yönündeki haberleri doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi.

Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." açıklamasını yaptı.  Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de mayıs ayının sonunda Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini duyurmuştu. 

AA

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