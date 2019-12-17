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  4. 17 Aralık 2019 08:08

Erdoğan'ın İncirlik restine ABD'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısının ardından ''Gerekiyorsa İncirlik ve Kürecik'i kapatırız'' sözlerine ABD'den yanıt geldi.

Erdoğan'ın İncirlik restine ABD'den yanıt
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü'yle ilgili sözlerine yanıt verdi. Esper, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MEVKİDAŞIMLA KONUŞMAM GEREKİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosu'nun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatma konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez ifade ettiğiniz üzere gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir."

"CİDDİ İSELER BU İTTİFAK MESELESİ OLUR"
Kürecik Radar Üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini anlatan Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir."

Erdoğan: Gerekiyorsa İncirlik ve Kürecik'i kapatırızErdoğan: Gerekiyorsa İncirlik ve Kürecik'i kapatırız

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