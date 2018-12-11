Hırsızın bahanesi pes dedirtti

Missisipi eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Shaun Michael Stroud, geri dönüşüm merkezinden çaldığı önden yükleyici traktör ile en az dört araca çarparak kaçtı.

En sonunda palmiye ağacına çarparak duran Stroud, polis tarafından yakalandı.

İfadesinde yaptığı eylemin gerekçesi sorulduğunda ise 'zombiler tarafından kovalandığını' söyledi.

Aracın içerisinde iki kişi daha olduğu belirtilirken, yetkililer Stroud'un olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olabileceğini söyledi.

'Ağır ceza gerektiren eylem', 'hırsızlık' ve 'kasten zarar verme'den suçlu bulunan Stroud, 15 yıl hapis cezasının yanı sıra 41 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.