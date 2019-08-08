Pentagon'dan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varıldığını ve sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini açıkladı. Robertson, "Güvenli bölge" ifadesinin kullanılmadığı açıklamasında, ''ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson yaptığı yazılı açıklamada ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

Robertson, "Güvenli bölge" ifadesinin kullanılmadığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir."

BAKANLIK MUTABAKATA VARILDIĞINI DUYURMUŞTU

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

DERİNLİKTE UZLAŞI SAĞLANAMAMIŞTI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, geçtiğimiz ay yapılan güvenli bölge müzakerelerine ilişkin Türkiye’ye 5-14 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge önerdiklerini ancak Türkiye’nin bu teklifi kabul etmediğini açıklamıştı. Türkiye, güvenli bölgenin en az 30 kilometre derinliğinde, Türkiye’nin kontrolünde ve YPG’den tamamen arındırılmış olmasını talep ediyor.