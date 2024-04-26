Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki S.D., cadde üzerinde otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, S.D. ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde duran S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA