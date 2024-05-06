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Hamas ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

Hamas ateşkesi kabul ettiğini duyurdu
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Hamas heyeti, Mısır, ve Katar'a ateşkesi kabul ettiğini bildirdi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

HAMAS, MISIR VE KATAR'IN ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

 

 

Etiketler Hamas ateşkes Mısır İsrail
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