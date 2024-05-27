Kuş gribi itlafları geri döndü: Yüzbinlerce tavuk itlaf edilecek

Dünyanın dört bir yanında kuş gribi vakalarında yeniden artış gözlemlenirken, Avustralya'da kuş gribi vakası tespit edilen iki tavuk çiftliğinde 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kuş gribi vakası tespit edilen iki tavuk çiftliğinde 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek. Yetkililer, bu denli geniş çaplı bir itlaf işleminin gerekli olduğunu, virüsün yayılmasını önlemek için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Çiftliklerin sahibi Bradley McAuliffe, kuş gribi virüsünün farklı türlerinin tespit edildiğini ve bu durumun kendilerini de şaşırttığını açıkladı.

Victoria eyaletindeki iki tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edilmesi üzerine yetkililer, 500 binden fazla tavuğun bir hafta içinde itlaf edilmesine karar verdi.

Çiftliklerin sahibi Bradley McAuliffe, ilk ölüm vakalarını geçen hafta fark ederek yetkililere haber verdi. McAuliffe, Meredith ve Terang kasabalarındaki çiftliklerinin karantina altına alındığını ve H7N3 ve H7N9 virüslerinin tespit edildiğini açıkladı.

McAuliffe, itlaf işleminin üretimde ve işlerinde 18-24 aylık bir boşluk yaratacağını belirterek, büyük süpermarketlere ve Victoria'nın güneybatısındaki yerel işletmelere yumurta tedarik ettiklerini söyledi.

Victoria Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ise 22 Mayıs'tan itibaren Victoria menşeli veya bu bölgeden transit geçen tavuk ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirdi.