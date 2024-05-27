Bankaların TL mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçen hafta likidite fazlasına yönelik attığı adımlar sonrasında gecelik faizler ile mevduat faizlerinde sert bir yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasa ve TL mevduat faizleri yüzde 50 olan politika faizinin altına inmişti.

Buna göre BİST gecelik repo faizi yüzde 47,22'ye inerken, standart TL mevduat faizi ise özellikle düşük miktarlı tasarruflarda yüzde 41 seviyesine kadar gerilemişti. Mayıs ortasından bu yana yüzde 40-48 arasında bir seyir izleyen mevduat faizi bir türlü ise politika faizi olan yüzde 50'ye çıkamamıştı.

Perşembe günü PPK sonrasında ise Merkez Bankası, TL ve KKM mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesinin yanında KKM’de çözülmeyi hızlandıracak adımlar attı. Öte yandan TCMB, döviz kredilerine de aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirdi.

Merkez Bankası’nın mayıs Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasına rağmen attığı makroihtiyati ve likidite adımları sayesinde yüzde 40’lı seviyelere inen standart TL mevduat faizi bir anda 7-8 puan, TLREF faizi ise 5 puan yükseldi.

Mevduat faizlerinde son durum

Doç. Dr. Levent Yılmaz ise geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede, atılan adımların tam etkisinin bu haftadan itibaren daha net görülmeye başlanacağını belirterek, "Önümüzdeki haftadan itibaren mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareketleri görmeye başlarız. Küçük mevduat sahiplerinin faizleri yüzde 50'nin üzerine doğru gelecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın aktardığına göre özel yabancı mevduat bankalarının PPK öncesi 50 bin liraya kadar yüzde 41 olan 32 gün vadeli mevduat faizi 24 Mayıs itibarıyla 8 puan birden yükselerek yüzde 49'a çıktı.

46 gün vadeli mevduatta ise yine 50 bin liraya kadar olan mevduat faizi yüzde 41 iken yüzde 49'a ulaştı. En çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi ise 50 bin lira altı için yüzde 50'ye çıktı. Böylelikle PPK öncesine göre 7 puan artış gerçekleşti.

Yüksek tasarruf miktarlarında ise 32 gün ve 46 gün vadede yüzde 45 olan TL mevduat faizi yüzde 53'e yükselerek 8 puan artış kaydetti. 3 aya kadar vadeli mevduatta yüksek tasarruf miktarlarına verilen faiz oranı ise yüzde 46'dan yüzde 54'e yükseldi.