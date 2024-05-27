Ümit Zileli, Ümit Özdağ'a başdanışman oldu
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Gazeteci-yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci-yazar Ümit Zileli'nin partisinde İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiğini duyurdu. Özdağ'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Zileli'yle birlikte fotoğrafını da paylaşarak yaptığı açıklama şöyle:
"Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz."
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