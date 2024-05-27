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Ümit Zileli, Ümit Özdağ'a başdanışman oldu

Ümit Zileli, Ümit Özdağ'a başdanışman oldu
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Gazeteci-yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci-yazar Ümit Zileli'nin partisinde İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiğini duyurdu. Özdağ'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Zileli'yle birlikte fotoğrafını da paylaşarak yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz."

Etiketler ümit zileli zafer partisi Ümit Özdağ danışman danışmanlık
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