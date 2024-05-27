Bir dev şirket daha halka arz oluyor

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, geniş kitlelere hisse senedi sunmak amacıyla halka arz sürecine giriyor.

Borsa İstanbul'da halka arz için adım atan şirketlerden biri olan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasa Kurulu'na (SPK) taslak izahnameyi sunarak halka arz sürecini başlattı.

Şirket, halka arz sürecinde 72.500.000 adet payını tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile sunacak ve katılım için tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden başvurular kabul edilecek. Şirketin halka arz fiyatı ile BIST kodu, SPK onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından kesinleşecek.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sonrası halka açıklık oranını yüzde 27,05 olarak belirledi ve elde edilecek gelirin yüzde 90'ını Savunma Sanayi ve diğer şirket yatırımlarına, yüzde 10'unu ise işletme sermayesine ayırmayı planlıyor. Bu arzın gerçekleşmesi için 2024 yılının ilk 9 ayını hedefliyor.