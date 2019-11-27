Polis robot köpekleri ilk kez kullandı

ADB'de Massachusetts Eyalet Polisi, arama faaliyetlerinde robot polis köpekler kullanarak bir ilke imza attı. Boston Dynamics tarafından geliştirilen 'Spot' adlı robot köpeklerin görev anına ait görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.



Massachusetts Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Facebook'ta yayınlanan bir videoda görevde kullanılan robot köpekleri görünce harekete geçti. Yetkili kaynaklardan bilgilendirme isteyen kar amacı gütmeyen sivil kuruluşun elde ettiği belgelere göre, robot köpekler Ağustos ve Kasım ayları arasında 90 test edilmek üzere Boston Dynamics şirketinden kiralandı. Kuruluş, kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi için yetkili mercilere başvuruda bulundu.



Dernekten yapılan açıklamada, ''Bu robotik sistemlerin şu anda Massachusetts'te nasıl ve nerede konuşlandırıldıkları hakkında bilmediğimiz çok şey var. Sıklıkla, bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, politik ya da yasal sistemlerimizin tepkilerinden daha hızlı gerçekleşir. Yeni teknolojileri test etme ve kullanma planları konusunda kamuoyunda açık olan devlet kurumlarının acilen daha fazla şeffaflığa ihtiyacı var.'' ifadelerine yer verildi.



''SİLAH OLARAK KULLANILAMAZ''



Konuya ilişkin açıklama yapan Polis Sözcüsü David Procopio, ''Robot teknolojileri kolluk kuvvetleri için önemli bir araç. Bunlar mobil uzaktan gözlem cihazları. Potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda durumsal farkındalık sağlama yeteneği katıyor.'' dedi.



Boston Dynamics’in İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Michael Perry ise, Spot'un bir silah kullanılamayacağını garanti edereke şöyle konuştu:



Müşterilerimizler yaptığımız değerlendirme sürecimizin bir bölümü, robot kullanımı konusunda aynı noktada olduğumuzdan emin olma. Dürüst olmak gerekirse, robotlarımızdan birisine fiziksel olarak zarar verebilecek şekilde kullanılmasını istemeyiz.





