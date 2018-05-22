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  4. 22 Mayıs 2018 23:54

Trump'dan kritik Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump'dan kritik Kuzey Kore açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 12 Haziranda Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un ile Singapur’da yapılması planlanan tarihi zirvenin ertelenebileceğini açıkladı. Bugün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile görüşen Donald Trump, Moon’dan , Kuzey Kore Lideri tarafından gelebilecek olası hamleler konusunda bilgi aldı. Konu hakkında basına açıklama yapan ve Trump, “ Görüşme beklenen tarihte gerçekleşmese, ertelenebilir” ifadelerini kullandı.

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