ABD'de salgın paniği: Hazır makarnadan bulaşan bakteri 6 can aldı!

ABD’de listeria bakterisi salgını nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hazır makarnadan bulaştığı belirlenen bakteri nedeniyle 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini belirtti.

Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.

Listeria bakterisi nedir?

Listeria, ciddi gıda kaynaklı bir enfeksiyon hastalığı olan Listeriosis'e yol açan bir bakteri türüdür. Toprakta, suda, çürüyen bitkilerde ve hayvan dışkısında yaygın olarak bulunur.

Çoğunlukla kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara geçer. Özellikle pastörize edilmemiş süt ürünleri, çiğ et/deniz ürünleri, iyi yıkanmamış çiğ sebzeler ve bazı şarküteri ürünleri risk taşır.

Buzdolabı sıcaklıklarında bile çoğalabilme yeteneğine sahiptir, bu da gıda güvenliği açısından onu tehlikeli kılar.

Normalde sağlıklı bireylerde hafif geçebilirken, hamile kadınlar, yeni doğanlar, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar risk grubunda.

Listeria'nın belirtileri

Listeria belirtileri kişiden kişiye ve enfeksiyonun yayılımına göre değişebilir, ancak en yaygın belirtiler şunlardır:

Ateş ve titreme

Kas ağrıları (Grip benzeri semptomlar)

İshal ve mide bulantısı/kusma

Halsizlik

Şiddetli baş ağrısı

Ense sertliği

Bilinç bulanıklığı

Denge kaybı veya kasılmalar

DHA