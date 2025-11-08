ABD'de terör şüphelisi bir Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

  1. Anasayfa
Florida’nın Alachua semtinde sosyal medya paylaşımlarında Florida Valisi Ron DeSantis ve bir sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edilen Türk vatandaşı A.B., polis müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetti.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kentinde yaşayan 38 yaşındaki Türk vatandaşı A.B., hakkında çıkarılan yakalama emri uygulanırken polis tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer, A.B.’ın sosyal medya paylaşımlarında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığını ve ruh sağlığıyla ilgili ailesinin endişeleri olduğunu bildirdiğini açıkladı. Alachua County Şerif Ofisi, A.B.’ın Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese düzenledikleri operasyon sırasında A.B.’ın evden silahla çıktığını ve uyarılara cevap vermediğini bildirdi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, K9 köpeği devreye sokulduktan sonra A.B.’ın belindeki silaha yöneldiği, bu sırada polis tarafından vurulduğu bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Olay yerinde bulunan kablolu bir cihaz nedeniyle bomba imha ekibi çağrıldı ancak yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polis memurunun yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. A.B.’ın ölümü, Florida’daki "terör tehdidi" soruşturmasının seyrini yeni bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve hem federal hem yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

Ailesi "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etmişti

Türkiye doğumlu olan A.B., Gainesville’de bir evin garaj kısmında kiracı olarak yaşıyordu. Ailesi, Bayhan’ın ruhsal sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etti. Mahkemenin gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak karşı tarafı dinlemeden "ex parte" usulüyle talebi kabul ettiği bildirildi.

