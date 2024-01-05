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ABD'de yine bir okula kanlı saldırı: Bir öğrenci öldürüldü

ABD'de yine bir okula kanlı saldırı: Bir öğrenci öldürüldü
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ABD'nin Iowa eyaletinde okula düzenlenen silahı saldırıda, yaralı kurtulanlar arasında bulunan bir ortaokul öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD'de Iowa Kriminal Soruşturma Bölümü Direktör Yardımcısı Mitch Mortvedt, basın açıklamasında, Perry Lisesi'nde saldırı düzenleyen zanlının aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki lise öğrencisi Dylan Butler olduğunu, yaralı kurtulan bir ortaokul öğrencisinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Mortvedt, daha önce 3 olarak açıklanan yaralı sayısının 5'e yükseldiğini, bunların 4'ünün öğrenci diğerinin ise bir okul yöneticisi olduğunu belirtti.

Butler'ın üzerinde bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildiği bilgisini paylaşan Mortvedt, zanlının saldırı sırasında sosyal medyada bir dizi paylaşım yaptığını aktardı.

Iowa Valisi Kim Reynolds da yaptığı açıklamada, "Bu anlamsız trajedi tüm eyaletimizi temelden sarstı." ifadesini kullanırken, üzücü olaydan dolayı eyaletteki resmi kurumların bayraklarının yarıya indirilmesi emrini verdi.

Silahlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, 1700'ün üzerinde öğrenciye sahip bir okul sistemine bağlı olan Perry Lisesi'nde sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda zanlının öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

ABD medyası saldırının, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendiğine dikkat çekmişti.

AA

Etiketler abd amerika lise saldırı silahlı saldırı öğrenci
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