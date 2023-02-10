ABD'den Türkiye'ye ek yardım geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini, 85 milyon dolarlık ek yardım kararı alındıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmeye dair “Amerika Birleşik Devletleri'nin deprem yardım çabalarına verdiği destek hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün önemli telefon görüşmesi yaptım. Türkiye ve Suriye'deki mağdurlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” açıklamasını yaptı. Bakan Blinken ayrıca bugün 85 milyon dolar ilave yardım kararı aldıklarını da ifade etti.

ABD EKİPLERİ ADIYAMAN’DA, YENİ EKİPLER YOLDA

ABD’den Türkiye ve Suriye’ye gelen arama-kurtarma ekipleri, Türkiye’nin depremlerden etkilenen Adıyaman ilinde operasyon merkezi kurdu. ‘Kentsel arama-kurtarma’ alanında uzmanlaşmış deneyimli ABD ekiplerine dün, yeni personelin katılacağı belirtildi.

DHA