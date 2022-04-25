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ABD'den Ukrayna'ya kritik ziyaret

ABD'den Ukrayna'ya kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı Zelenski ile görüşüyorlar” dedi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

Etiketler abd ukrayna zelenski
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