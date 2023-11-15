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ABD'li şarkıcıdan Filistin'e bağış

ABD'li şarkıcıdan Filistin'e bağış
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ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını açıkladı.

ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi.

ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

Etiketler abd şarkıcı filistin
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