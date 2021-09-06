Afganistan'da bin kişi mahsur kaldı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle tahliye operasyonları başlatılmıştı. ABD'li bir Kongre üyesi Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bin kişi mahsur kaldığını söyledi.

Havalimanı organizasyonlarında görevli, ismini vermeyen bir çalışanın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre yaklaşık bin kişi günlerdir Mezar-ı Şerif kentinde mahsur kalmış durumda. Üstelik herkes Kabil Havalimanı'nı konuşurken yaşanan bu durumdan etkilenenler arasında ABD vatandaşları da var.

Reuters'ın haberine göre Afganistan’daki bir uçuş organizatörü, aralarında ABD’lilerin de olduğu yaklaşık bin kişinin günlerdir Afganistan'da mahsur kaldığını ve uçuşlardaki gecikmeden ABD Dışişleri Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu söyledi. Bu insanların mahsur kalmasının sorumluluğunu üstlenmeliler diyen organizatörün sözleri uydu görüntülerinde havalimanında bekleyen uçakların uydu görüntüleriyle örtüşüyor.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul da, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.

McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığından onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler." dedi.

McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.

AA