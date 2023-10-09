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Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi

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Afganistan'ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi.

Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53’e ulaştı. Afgan medyası, yaralı sayısının ise 9 bin 240 olduğunu aktardı. Afganistan Kızılayı, depremin ardından en çok etkilenen Zinda Jan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Afgan Kızılayından yapılan açıklamada, “Afgan Kızılay gönüllüleri insani yardım sağlamanın yanı sıra depremden etkilenen ailelere yönelik bir anket çalışması da yürütüyor. Amaç, mağdurların kesin sayısını belirlemek ve onlara yardım etmek için gerekli önlemleri almaktır” denildi. Kızılay, insani yardım yüklü çok sayıda kamyonu Herat bölgesine gönderdi. Afgan Kızılayının paylaştığı fotoğraflarda, yardım kolilerinin üzerinde Türk bayrağı görüldü.

DHA

Etiketler afganistan deprem
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