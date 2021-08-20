Afganistan'dan dönen uçakta skandal görüntü

ABD ve İngiltere'nin, "Afganistan'dan tahliyeler verimli bir şekilde devam ediyor" açıklamasına rağmen gelen görüntüler gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan, panik halinde havalimanına giderek daha özgür bir hayata kavuşmak için adeta birbirlerini ezdi. İnsanlar ülkeden kaçmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek verebilmek için havalimanında bulabildikleri uçaklara binmek için mücadele ederken ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri tahliyelerin hızla ve verimli bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Fakat önce sosyal medyada ve daha sonra uluslararası basında yayınlanan fotoğraflarda bazı ülkelerin sadece kendi vatandaşlarını taşımak için dev boyutlardaki askeri uçakları kullandığı görüldü.

Binlerce Afgan’ın Taliban’dan kaçmak için akın ettiği havalimanından önceki gün kalkan bir İngiliz uçağının bomboş fotoğrafı uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Eski bir İngiliz askerin hamile eşini taşımak için dev boyutlarda bir uçak kullanıldığı açıklanırken, Daily Mail gazetesi, “Uçakta neredeyse kimse yoktu. Şok edici fotoğraf” yorumunu yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’nin bütün fırsatları ve seçenekleri değerlendirdiğini söylerken, “Her saat önemli. Tek bir koltuk bile boş gitmiyor” yorumunu yaptı.

İngiliz The Times gazetesi ise, “En az bir jet Afganistan’dan yarı dolu bir şekilde uçtu. Çünkü Taliban militanları insanların havalimanına girmesine izin vermiyor” bilgisini okurlarıyla paylaştı. Taliban’dan kaçmak isteyen 50 binden fazla Afgan’ın havalimanı girişini tıkadığı ve dolayısıyla ülkedeki yabancıların uçaklara erişemediği de gelen bilgiler arasında.

“İNTİKAM İSTEMİYORUZ” DEMİŞLERDİ AMA…

Geçen hafta sonunda Kabil’i ele geçiren Taliban o dönemde yaptığı açıklamada, örgütün 20 yıldan beri çok değiştiğini iddia etmiş ve “Özgürlük, eşitlik ve temel insan haklarını” sağlayacağını açıklamıştı. Fakat son dönemde yaşanan şiddet olayları ve kaos Taliban’ın bu açıklamaları ile tezat oluşturuyor.