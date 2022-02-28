Airbnb'den Ukrayna için alkışlanacak hamle

Airbnb, Rusya'nın işgal harekatı başlattığı Ukrayna'dan ayrılan 100 bin sığınmacıya ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu.

Özellikle tatil ve turizm faaliyetleri için evde konaklama sağlayan çevrimiçi kiralama şirketi Airbnb, Rusya'nın özel operasyon düzenlediği Ukrayna'dan kaçan 100 bin sığınmacıya ücretsiz konaklama imkanı sağlamak için devreye girdiğini duyurdu.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Airbnb ile Airbnb.org, Ukrayna'dan kaçan 100 bin sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlamak için ev sahiplerimizle birlikte çalışıyor" dedi.

Özellikle Polonya, Almanya, Macaristan ve Romanya'da evlerini sunabilecek daha çok kişiye ihtiyaç duyduklarını belirterek sığınmacı ağırlayabilecek olanların http://airbnb.org/get-involved adresine başvurmasını isteyen CEO, masrafların Airbnb ve bağışçılar tarafından karşılanacağını söyledi.