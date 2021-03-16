Akılalmaz olay! Evinde oturan adamı ateşe verdiler

ABD'nin New York eyaletinde 14 ve 16 yaşındaki iki genç, evinde sandalyesinde oturan bir kişiyi ateşe verdi.

Polis ekipleri, Rochester şehrinde biri 14 ve diğeri 16 yaşındaki iki gencin, evinde sandalyesinde oturan bir kişiyi ateşe verdiğini bildirdi.

Yanıcı bir sıvı kullandığı açıklanan kişiler, 12 Mart'ta meydana gelen olaydan sonra yakalandı.

Yüzde 70'inden fazlasında yanık meydana geldi

New York Post'un aktardığına göre, kimliği açıklanmayan 50'li yaşlardaki kurbanın vücudunun yüzde 70'inden fazlasında ikinci ve üçüncü derece yanık meydana geldi.

Rocherster polisinden Frank Umbrino, adamın durumunun kritik olduğunu ve Strong Memorial Hastanesi'nde "yaşam mücadelesi verdiğini" açıkladı.



Soruşturma devam ediyor

Gençlerle kurbanın ilişkisinin araştırıldığını ancak akraba olmadıklarını doğrulayabileceğini de söyleyen Umbrino, "Bunun kasıtlı bir suç mu yoksa bir kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma devam ediyor" dedi.

Tutuklanan ve yaşları sebebiyle isimleri açıklanmayan gençler saldırı ve kasıtlı yangın çıkarmayla suçlanıyor.