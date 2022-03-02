  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Akılalmaz olay! Sevgilisinin penisini kesip saklayan kadından kan donduran sözler

Akılalmaz olay! Sevgilisinin penisini kesip saklayan kadından kan donduran sözler

Akılalmaz olay! Sevgilisinin penisini kesip saklayan kadından kan donduran sözler

Wisconsin’de yaşayan 24 yaşındaki Taylor D. Schabusiness isimli bir kadın işlediği cinayetle ülke gündemine bomba gibi düştü.

Yerel ABC üyesi WBAY'in bildirdiğine göre, polis ekipleri sabah 03.25 saatlerinde aldıkları bir ihbarla Winsconsin’de bir eve baskın yaptı. Olay yerine gelen polisler bodrum katına indiklerinde havluyla örtülüp kopartılan bir cansız erkek kafatasıyla karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda polis ölen kişinin son olarak sevgilisi Schabusiness ile görüştüğünü belirledi. Schabusiness’in evinde yapılan incelemelerde kurumuş kan lekelerinin olduğu kıyafetler bulundu. İfadesi alınan Schabusiness, bir gece öncesinde erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiklerini ve annesinin evinde bayıldığını iddia etti.

“TÜM ORGANLARI BULMAYA ÇALIŞIRKEN EĞLENİN”

Schabusiness polise verdiği ifadesinde cinsel ilişkilerini hareketlendirmek için zincir kullandıklarını ve sevgilisini öldürme niyeti bulunmadığını söyledi. Onu boğmaktan zevk aldığını dile getiren Schabusiness, polislere “Tüm organları bulmaya çalışırken eğlenin” dedi. Mahkemesi devam eden Schabusiness’in alacağı ceza henüz kesinleşmedi.

Etiketler organ cinayet sevgili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esir düşen Rus askerinden kan donduran iddia
Netflix'ten sıkılanlara müjde! İşte Netflix'in ücretsiz 7 alternatifi
Araç sahiplerine kötü haber! Bir okkalı zam daha: 94 kr zamlandı!
Önce kar, ardından da bahar geliyor! Bugün ve yarına dikkat
Hamile ve çıplak Rihanna'ya tepki yağdı: ''Bu ne biçim anne?''
Cübbeli Ahmet ''hadisler işaret ediyor'' deyip bombayı patlattı: ''15 Mart'ta taş yağacak''
Ukrayna ordusundan Putin'in ölüm konvoyuna büyük sürpriz!
Yüzde 100 elektrikli Renault Megane E-Tech tüm kuralları bozacak!
Rus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldı
Putin'in gizli planı ifşa oldu! İşte Rusya'nın hedefindeki asıl ülke