Akıllara durgunluk veren olay: Ölü bebeğini 56 yıl boyunca karnında taşıdı

Brezilya'da, seksen yaşındaki bir kadın, karnında 56 yıldır taşıdığı ölü fetüsün alınması için yapılan operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

Brezilya'da seksen yaşındaki Daniela Vera isimli kadın, 56 yıl boyunca karnında ölü bir fetüs taşıdı.

Vera, doktor ziyaretinden önceki haftalarda karın ağrısından şikayetçiydi. Bu sırada doktorlar uzun süredir karnında taşıdığı fetüsü tespit edemedi.

Paraguay sınırı yakınındaki Aral Moreira şehrinde yaşayan yerli kadın, 10 Mart'ta bir hastaneyi ziyaret etti ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördü.

Yedi çocuğu ve 40 torunu olan Vera, karnında kitle olmasından endişe duyduğunu ancak testlerde fetüsün belirlenemediğini aktardı.

Daha sonra kadına, 3 boyutlu görüntülemeyle dış gebeliğin nadir bir yan etkisi olan "litopedion" tanısı konuldu.



FETÜS KARIN BOŞLUĞUNDA TUTUNDU

Fetüs Vera'nın hamileliği sırasında öldüğü için vücut onu dışarı atamadı. Bunun yerine karın boşluğunda tutuldu ve üzerinde bir kalsiyum kabuğu oluştu.

Vera'ya durumu kötüleştiği için idrar yolu enfeksiyonu tedavisi uygulandı ve 14 Mart'ta fetüsün alınması için ameliyat edildi. Daha sonra yaşlı kadın yoğun bakıma alındı ​​ve 15 Mart'ta hayatını kaybetti.

Doktorlar, Vera'nın ölümünün enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi.

Bilim insanlarına göre, dış gebelik çoğu zaman belirti göstermez ve hatta röntgen çekilmediği sürece hastalar geliştiğinin farkına varmayabilir.



"KARNINDA BİR BEBEĞİN HAREKET ETTİĞİNİ HİSSEDİYORDU"

Vera'nın ailesi, yaşlı kadının ilk başta korktuğu için doktordan yardım istemekten kaçındığını ve bunun yerine geleneksel tıbbı tercih ettiğini söyledi.

Yaşı kadının kızı annesinin ölümünün ardından, "Bazen karnının içinde bir bebeğin hareket ettiğini ve kendini hasta hissettiğini söylerdi. Ancak durumun böyle olacağını hiç tahmin etmedik. Bu fetüs annemin ilk hamileliğinden kalma ama kaç yaşında olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.