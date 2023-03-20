Akşamdan kalan yemeği yiyen gencin hayatı kabusa döndü! Kolları ve ayakları kesildi

İngiltere'de bir erkek öğrenci, arkadaşının akşamdan kalan tavuk etli eriştesini yedikten sonra fenalaştı. Doktorlar, durumu kötüleşen gencin kollarını ve bacaklarını kesmek zorunda kaldı.

İngiltere'de bir öğrenci, yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu daha da kötüleşti ve 20 saat sonra derisi kabuklaşıp dökülmeye başladı. Kalp atışları hızlandı ve vücudunda kan pıhtılaşması oluştu. Doktorlar, öğrencinin yediği erişteden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle bu duruma geldiğini açıkladı. Bu durum, öğrencinin el, kol ve bacaklarının oksijensiz kalmasına neden oldu ve bu nedenle sağlık görevlileri, öğrencinin hayatını kurtarmak için el ve kollarını kesmek zorunda kaldı.

Öğrencinin ev arkadaşının da bir gece önce kustuğu belirlendi ve bakterilerin öğrencinin vücuduna salya yoluyla girdiği tahmin edildi. Bu süreç, öğrencinin ellerini ve bacaklarını kaybetmesine neden oldu.