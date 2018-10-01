Almanya medyası Erdoğan'ı konuşuyor !

Alman medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ve Köln'e gerçekleştirdiği ziyaretin en az 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirdiği üç günlük Almanya ziyareti sona erdi. Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine Almanya’ya giden Erdoğan, Berlin ve Köln’de temaslarda bulundu.

'ZİYARET NE GETİRDİ?'

Almanya medyası, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu. “Ziyaret ne getirdi” başlığı ile Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri de yazan Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin Euro’ya mal olduğunu açıkladı.

10 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.