Almanya'da bir Türk kızına ırkçı saldırı

Almanya'nın Stralsund şehrinde yaşları 15 ila 17 arasında değişen ırkçı saldırganlar süpermarketten çıkan Alman vatandaşlığı olan biri Türk diğeri Alman uyruklu 2 kız çocuğuna saldırdı.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaletinde bulunan Hansa şehri Stralsund'da yaşları 15 ila 17 arasında değişen saldırganlar süpermarketten çıkan Almanya vatandaşlığı olan biri Türk diğeri Alman uyruklu iki kız çocuğuna saldırdı. Polis havaya ateş açtı.

Stralsund şehrinde 14 yaşındaki Alman ve 15 yaşındaki Türk uyruklu Alman vatandaşlığına sahip iki çocuk süpermarketten çıktıkları sırada yaşları 15 ila 17 arasında değişen gençlerin saldırısına uğradı.

Grup üyeleri çocuklara "Lanet olası yabancılar" diyerek bağırdı. Grup, sözlü saldırılarının ardından, açtıkları yabancı düşmanı ifadeler içeren bir Nazi marşını, birlikte söyleyerek İddiaya göre, saldırı sırasında "Almanya Almanlara", "Yabancılar dışarı" sloganları atmaya başladı.

Grup içerisinden bir kişinin, Hitler selamı verdiği de iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açtığı söylendi. Irkçı grup, polis geldiğinde de Nazi marşını söylemeye devam etti.

Yaşları 15 ila 17 arasında değişen genç saldırganlar, kimlik tespitinin ardından gözaltına alındı.

Grupta yer alan saldırganlar hakkında, "Nefrete teşvik", "Aşağılayıcı davranışlar", "Anayasa'ya aykırı sembollerin kullanımı" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Tedbir amaçlı gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan saldırganlar, reşit olmamaları sebebiyle polis tarafından yasal varislerine teslim edildi.

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