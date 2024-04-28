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İmamoğlu yeni yüzde 100 elektrikli metrobüslerin test sürüşüne katıldı

İmamoğlu yeni yüzde 100 elektrikli metrobüslerin test sürüşüne katıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yüzde 100 elektrikli ve 420 yolcu kapasiteli metrobüsler hakkında açıklama yaptı.

İstanbul'da, metrobüs filosuna yeni bir model ekleniyor. 420 yolcu kapasiteli ve yüzde 100 elektrikli olan bu metrobüsler şu anda test sürüşü aşamasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yeni metrobüslerin test sürüşüne katıldı.

Edirnekapı İETT Garajı’ndan test sürüşü öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, , “Bizi cezbeden tarafı, yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahadaki performansı ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım. Daha önce, biliyorsunuz, çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş tırmanamadı. Parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikâyesi. Ama biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası” dedi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, yeni elektrikli metrobüsler için, "100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte imza vermediği için İBB yeni metrobüs alımında sıkıntı yaşamış, ardından kendi öz kaynakları ile almıştı.

Etiketler İmamoğlu ibb ekrem imamoğlu metro
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