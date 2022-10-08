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Almanya'da doğalgaz tüketimi arttı

Almanya'da doğalgaz tüketimi arttı

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Almanya'da alınan önlemlere rağmen doğalgaz tüketimi arttı.

Gaz tüketimi konusunda düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı’nın rakamlarına göre, yılın 39’uncu haftasında özel haneler ve daha küçük ticari müşterilerin gaz tüketimi 618 gigawatt saat olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2018-2021 döneminde ortalama 564 gigawatt saat olduğu belirtildi. Ajansa göre, geçen hafta sanayi müşterilerinin tüketimi 1370 gigawatt saat olarak gerçekleşti ve bu rakam önceki yılların seviyesinin yüzde 2 üstünde oldu. Ajans, tasarruf olmaması halinde gazda sıkıntı yaşanmasından endişe duyuyor.

EKONOMİ KÜÇÜLECEK

Korona salgınıyla başlayan tedarik zincirindeki aksaklıklar ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkisi Alman ekonomisini zorlamaya başladı. Geleceğe yönelik projeksiyon tutan ekonomik büyümedeki tahminler de sürekli değişiyor. Son olarak Federal Ekonomi Bakanlığı Almanya ekonomisinde bu yılki büyüme tahminlerini güncelledi. Ekonomide büyüme yüzde 0.8 oranında düşürülerek yüzde 1.4 olarak tahmin edildi. Hatta hükümet, 2021 sonbahar projeksiyonunda 2022’ye yönelik yüzde 4.1’lik bir büyüme öngörmüştü.Ancak gelecek yıl Almanya’yı daha zor günler bekliyor. Federal Hükümet 2023 yılında ekonomide yüzde 0.4 oranında küçülme bekliyor. İlkbaharda yüzde 6.1 olarak öngörülen enflasyonun ise yüzde 8’e çıkması bekleniyor.

Etiketler almanya doğalgaz
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