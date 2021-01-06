Almanya'da kuş gribi paniği! Binlerce hayvan itlaf edilecek

Almanya'da bazı bölgelerde tespit edilen kuş gribinin yayılmasını önlemek için yaklaşık 62 bin hindi ve ördeğin katledilmesi talimatı verildi. Cloppenburg'daki yetkililerin eyalette ölü bulunan kuşlar arasında H5N8 virüsünün tespit edildiğini doğrulamasının ardından, virüsün diğer çiftliklere yayılmasını önlemek amacıyla 62 bin hindi ve ördeğin öldürülmesine karar verildi.

Cloppenburg yerel hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lower Saxony eyaletindeki kuşlarda 'kuş gribi' olarak bilinen H5N8 virüsüne rastlanması üzerine, ülkenin kümes hayvanı üretiminin merkezi olarak bilinen bölgede toplu itlaf kararı alındı.

Göç eden yabani hayvanlar tarafından taşındığı tahmin edilen virüsün diğer çiftliklere yayılmasını engellemek üzere, Almanya'da geçen ay da yaklaşık 29 bin kümes hayvanının öldürülmesi kararı alınmıştı.

Şimdiye kadar kuş gribi virüsünün tespit edildiği Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Polonya, Hırvatistan ve Ukrayna yer alıyor.

HİNDİSTAN DA İTLAF EDECEK

Geçtiğimiz günHindistan'ın 5 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ve ülke çapında salgın alarmı verilmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlanmıştı.

Madhya Pradeş eyaletinde son 10 günde yüzlerce karganın, Hint balıkçıl kuşu ve güvercinin telef olduğu bildirilmiş, eyaletin bazı bölgelerinde yumurta satışı da yasaklanırken, Kerala eyaletinde 12 bin kadar ördeğin virüs sebebiyle telef olduğu ve 36 binden fazla kuşun da itlaf edileceği açıklanmıştı.

Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri, eyalette salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı.

Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.