Alman vatandaşlarının ülkede ağır işleyen aşılama süreci nedeniyle Sputnik V aşısını olmak için Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen turlara katıldığı belirtildi. Turun maliyetinin iki doz için 1300 euro (yaklaşık 12 bin 720 lira) olduğu ifade edildi.

Alman Der Speigel gazetesi, bazı Almanların aşı olmak Moskova’yı seyahat ettiğini yazdı. Bu kişilerden biri olan Berlinli 38 yaşındaki Enno Lenze, böylelikle hem Moskova’nın turistik yerlerini hem de aşı olmanın rahatladığını yaşadığını ifade ederek, “Almanya’da yıl sonuna kadar aşı olmayabileceğini” söyledi.

TALEP GİTTİKÇE YÜKSELİYOR

Lenze ve yaklaşık 50 Alman, Rusya’nın Sputnik V' aşısı için geçen hafta Rusya’ya uçtu. Almanya’dan Moskova’ya aşı turları düzenleyen Norveçli tur operatörü World Visitor'un yöneticisi Hans Blank, "Eylül ayına kadar her hafta 50 kişiyi Moskova'ya getirmek istiyoruz. Telep gittikçe yükseliyor” dedi.

AŞILAR OTELDE UYGULANIYOR

Bununla birlikte firma, aşılar için ayrı bir kliniğe gidilmediğini ve otelde uygulandığını aktardı.

Ayrıca haberde, Sputnik V aşısını uluslararası pazarlayan Rus hükümetinin durumu memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

TOPLAM MASRAF 1300 EURO

Diğer taraftan Moskova gezisi her Alman için ucuz değil. Lenze, tek bir doz aşı için 150 euro, uçak biletleri, transfer, konaklama ve vize desteği için 1000 euro ödediğini söyledi. Lenze Sputnik V’nin ikinci dozu için üç hafta sonra Moskova'ya döneceğini belirtirken, 24 yaşındaki Thomas Waller ise 15 gün arayla uygulanan ikinci doz için Rusya’da kalmayı tercih etti.

Hamburglu bir avukat ise aşının fiyatını uygun bulduğunu belirterek, "Moskova'da aşı olmak aynı zamanda arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmek için yaptığım keyifli bir yolculuk. Eşim Rus. Salgında sınırların kapalı olması nedeniyle uzun süre Moskova'ya uçamadı. Son zamanlarda, geçerli bir vizeye sahip Almanlar hava yoluyla yeniden giriş yapabildi. Böyle bir aşı fiyatı daha önce mümkün olamazdı.” dedi.

Geçen yıl Ağustos ayında Rusya, nüfus içinde yaygın olarak kullanılmak üzere dünyanın ilk aşısı olan Sputnik V'i onayladı. Şu anda piyasada iki Rus aşısı daha bulunuyor.

ALMANYA'DA NÜFUSUN ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA YÜZDE 6,4'Ü TAMAMEN AŞILANDI

Öte yandan, yavaş işleyen bürokrasi ve aşı kıtlığı nedeniyle aşılama sürecinin çok yavaş ilerlediği Almanya’da Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) salgın yönetimi raporuna göre şimdiye kadar nüfusun yalnızca yüzde 6,4’ü iiki doz aşı oldu. Avrupa İlaç Ajansı (AMA) Sputnik V’yi inceliyor. Almanlar ise aşının AB’de onaylanmamasının bir sorun olmadığını ve aşıya güvendiklerini söyledi.