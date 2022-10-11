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Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü

Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Mülteci Ödülü verildi.

Merkel, 2015 ve 2016 yıllarında mülteci krizinin yaşandığı dönemde, şiddet ve zulüm tehdidi altındaki 1,2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı ülkeye kabul ettiği için Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre, bu onur öncelikle o zamanlar işe başlayan ve durumu yönettiğimiz, başardığımız için teşekkür etmemiz gereken sayısız insana borçluyuz" dedi. Ödülü yardımsever insanlara adadığını söyleyen Merkel, görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

TÜRKİYE 3.8 MİLYON MÜLTECİYİ AĞIRLADI

Ülkelerinden uzağa gitmek istemeyen çok sayıda mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Merkel, "Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı" dedi.

Türkiye'nin mülteci krizinde Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini söyleyen Merkel, mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğine değindi.

MERKEL'İN YARDIM ETME POLİTİKASI ÖRNEK ALINACAK CİNSTENDİ

Merkel'e ödülünü taktim eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Merkel'in en zayıflara yardım etme politikası cesur ve örnek alınacak cinstendi" dedi.

Adını Norveçli kaşif, bilim adamı, diplomat ve hümanist Fridtjof Nansen'den alan ödül, 1954'ten beri her yıl UNHCR tarafından mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin veya vatansız kişilerin korunmasına olağanüstü katkılarda bulunan bir kişi, grup veya kuruluşa verilmektedir.

Etiketler angela merkel nansen mülteci ödülü
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