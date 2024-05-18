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Bakanlık tek tek duyurdu: İşte 19 Mayıs'ta ücretsiz olan trenler

Bakanlık tek tek duyurdu: İşte 19 Mayıs'ta ücretsiz olan trenler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı hatırlattı.

Bakan Uraoğlu, bu kapsamda, 19 Mayıs'ta Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demir yolları olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenle seyahat etmeyi tercih ettiklerine dikkati çekti.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli."

 

Etiketler marmaray başkentray izban Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 19 mayıs ücretsiz
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