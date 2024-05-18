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Türkiye’de en çok iflasların yaşandığı 5 il belli oldu

Türkiye’de en çok iflasların yaşandığı 5 il belli oldu
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Türkiye'de her geçen gün etkisini artıran ekonomik dar boğaz nedeniyle pek çok sektörden peş peşe istifa haberleri gelirken, en çok konkordato ile iflasın yaşandığı 5 il de belli olduç

Türkiye’de en çok iflas eden 5 il bu listede yer alıyor. İç Anadolu, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirler listede yer alıyor.

İşte Aydınlık'tan Nurullah Aydın'ın haberine göre konkordato ile iflas haberlerinin en çok arttığı o illerin sıralaması:

1. İstanbul,
2. Bursa
3. İzmir
4. Kocaeli
5 Konya

Etiketler konkordato iflas en çok konkordato yaşanan iller en çok iflas yaşanan iller
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