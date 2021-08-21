Aşı karşıtı kadın, kızının görev yaptığı hastanede öldü

Dünya genelinde artan aşı karşıtlığı birçok insanın hayatını riske atmasına ve büyük dramlar yaşanmasına neden oluyor. Son olarak İngiltere'de aşı olmayı reddeden bir kadın, koronavirüs nedeniyle kızının hemşire olarak görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta İngiltere'de bir gazetede yayınlanan ölüm ilanı diğerlerinden oldukça acı bir hikâyeye sahip olması nedeniyle dikkat çekti.

34 yaşındaki hemşire Amy Crosby koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden annesi için bir taziye mesajı paylaştı. Crosby'nin annesi 57 yaşındaki Geraldine Maunt, Middlesbrough kentindeki James Cook Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geraldine Maunt, kovid-19'a yenilmişti...

Ne acıdır ki Geraldine Maunt kovid-19'a da ona karşı geliştirilen aşılara da inanmıyordu; yani talihsiz kadın bir aşı karşıtıydı. Hayatın cilvesi olacak ki kızı Amy ise annesinin hayatını kaybettiği hastanede hemşireydi. Üstelik de hastaneye gelenlerin kovid-19 aşı uygulamalarında görevli bir hemşire!

Amy Crosby sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderide aşı karşıtı annesinin önceden hiçbir sağlık sorununa sahip olmayan sağlıklı bir yetişkin olduğunu söylerken aralarının annesinin virüse inanmaması ve aşı karşıtlığı yüzünden son bir buçuk senedir bozuk olduğunu da belirtti.

Amy, aşı karşıtı annesinin hastanede geçirdiği bir ayını sevdiklerinden uzakta, acı çekerek ve bir daha rahat nefes alıp alamayacağını bilmeden geçirdiğini anlattı. İnsanlara aşı yapan bir hemşire olarak annemi çalıştığım hastanede, üstelik de önlenebilir bir şekilde koronavirüse kurban vermiş olmak beni çok üzüyor diyen genç kadın yaşadıklarını dünyayla paylaşmasının aşı karşıtı insanların fikrini değiştirmesini umduğunun altını çizdi.

Çalıştığı hastanenin personelinin annesini kurtarmak için verdikleri çabaya teşekkür eden Amy annesine yazdığı son satırlarda umarım sadece mutlu anları hatırlarsın, artık huzurlusun yazdı.