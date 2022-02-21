  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünya normale dönmeye başladı: Aşısızlara seyahat yasağı kalkıyor

Aşısızlara seyahat yasağı kalkıyor

Aşısızlara seyahat yasağı kalkıyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, koronavirüs aşısı olmayan kişilerin 1 Mart'tan itibaren ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin 1 Mart'tan itibaren aşılı ya da aşısız tüm turistlere açılacağını duyurdu. 

Açıklamada, İsrail'e girişin, biri uçmadan önce ve diğeri İsrail'e indikten sonra olmak üzere iki PCR testi gerektireceği aktarıldı. 

Bununla birlikte, şu anda yalnızca Covid-19’a karşı aşılı yabancıların İsrail'e girmesine izin veriliyor.

Başbakan Naftali Bennett, "Hastalık sayılarında tutarlı bir düşüş görüyoruz, bu yüzden dünyada sınırlarımızı kademeli olarak açmanın zamanı geldi. Aynı zamanda durumu kontrol altında tutacağız ve yeni bir varyant olması durumunda hızlı tepki vereceğiz" dedi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE TURİST SAYISI OLDUKÇA DÜŞTÜ

Diğer taraftan, İsrail sınırlarını ilk olarak Mart 2020'de yabancılara kapattı. Ülke bazı kısıtlamaları kaldırdıkça ziyaretçi sayısı yavaş yavaş arttı, ancak bunlar pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.

Geçen ay İsrail'e yaklaşık 46 bin turist girdi; bu rakam, bir yıl önceki 7 bin 800'den yüksek, ancak Ocak 2020'de 333 bin olan turist sayısından çok daha düşük.

Etiketler israil aşısızlar koronavirüs kısıtlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çıplak garson'' olarak tanınan genç kadının bir günde aldığı bahşiş şoke etti
Canlı yayında AK Partili isme ''ekonomik kriz'' müdahalesi!
Bu da ''yaşam koçu'' tecavüzü! ''Cin var'' dedi, tecavüz edip her anını kameraya kaydetti!
Prof. Dr. Görür'den Marmara'daki 4.1'lik deprem yorumu: ''Bu uyarıydı''
Ukrayna-Rusya sınırından şok görüntüler! Rus tankları tek tek işaretlendi
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in ''fakir erkek'' çıkışı olay oldu
Ünlü akademisyenden Bitcoin için tarihi uyarı
Rus devlet televizyonu Erdoğan'ı hedef aldı
Simpsonlar'ın 1999 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyayı karıştırdı
Son seçim anketi açıklandı; AK Partili seçmen, AK Parti'den vazgeçti