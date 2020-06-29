Çin'de vaka sayısı patladı!

Çin’in Hebei vilayetinde bulunan Anxin bölgesinde ikinci bir korona dalgası endişesiyle yaklaşık 440 bin kişinin yaşadığı bir alan karantinaya alındı. Bölgedeki konut alanlarının etrafı çevrilirken, her evden sadece bir kişinin günde bir defa ilaç ve gıda gibi zaruri ihtiyaçları almak için çıkmasına izin veriliyor.

Kararın Anxin içindeki vaka sayısında görülen artıştan çok, 145 kilometre uzaktaki başkent Pekin’de artan vakalar karşısında önlem olarak alındığı belirtildi. Çin basını, Pekin’deki son vakaların büyük kısmının kısmının yoğunlaştığı Xinfadi gıda pazarına Anxin’deki birçok işletmeden balık gönderildiğini, bu nedenle virüsün Anxin’de kökünü kazımak için böylesine sıkı önlemler alındığını yazdı.

Çin bu sabah itibarıyla son 24 saat içinde 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu vakaların yedisinin Pekin’de bulunduğu belirtildi.