Kaybolan dağcı 47 gün sonra bulundu

Nepal’de başkent Katmandu'nun 70 kilometre kuzeyindeki Ganeş Himal dağ sırasını kat etmek üzere yola çıkan 21 yaşındaki Liang Sheng Yueh ve 19 yaşındaki kızarkadaşı Liu Chen Chun, kar fırtınasına yakalanarak yollarını kaybetti.

Yollarını bulabilmek için rastladıkları nehri takip ederek bir köye ulaşmaya çalışan çift, nehrin kanyona döküldüğü noktadan kayıp düştü. İnanılmaz bir şekilde şelalenin altındaki kovukta mahsur kaldılar.

Yaşam savaşı bu noktadan sonra daha da ciddileşti. Mahsur kaldıkları noktada ne aşağı inebilen ne de geri yukarı tırmanabilen amatör dağcılar kurtarılmayı beklemeye başladı.

Rehberleri ve yük taşıyıcıları olmayan ikili çadırlarını, uyku tulumlarını ve yiyeceklerini yanlarında taşıyordu.

İlk günlerde stoklarındaki yiyeceklerle yaşamlarını sürdüren Liang ve Liu, yiyeceklerinin tükenmesiyle yalnızca su ve kaya tuzuyla beslenerek hayatta kaldı.

Kurtarma ekipleri, ikiliden haber alınamayınca iki hafta boyunca bölgeyi taradı, ancak bir sonuç alamadı.

20 Nisan'da yeniden başlayan arama faaliyetinde ekipler şelalenin altındaki kırmızı çadırı fark etti.

Arama kurtarma ekipleri 47 gün sonra kız arkadaşının cansız bedeni başında 3 gündür bekleyen Liang'ı buldu.

Ekipler Liang'ı tedavi için helikopterle Katmandu'daki hastaneye sevk etti. Genç adam tam 30 kilogram zayıflamıştı. Bir ayağı tamamen kurtçuklarla kaplanmıştı. Saçlarının bitlerle, vücudunun larvalarla sarıldığı belirtilen Liang oldukça yavaş konuşuyordu.

Liu'nun naaşı ise helikopterle başkente götürüldü.