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Avrupa Birliği'nden İran açıklaması

Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Münster kentinde yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı değerlendirdi ve İran’ın Rusya’ya tedarik ettiği insansız hava araçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya’ya karşı şu ana kadar yürütülen stratejiye devam etme kararı alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı fethetmeyi başaramadığını ve Ukrayna nüfusunu ‘terörize’ etmeyi ve ülkeyi yok etmeyi planladığını söyledi. Borrell, “Vladimir Putin'in yasadışı saldırganlığına başlamasından bu yana yaklaşık 9 ay geçti. Video bağlantısıyla bize katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte, Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya, özellikle füzeler ve İran insansız hava araçlarıyla enerji ve su tesislerine yönelik saldırıları da dahil olmak üzere son zamanlardaki saldırganlığını kınadık. İran insansız hava araçlarının son derece endişe verici bir şekilde Rusya'ya teslim edilmesinin ardından AB de harekete geçti” dedi.

Etiketler ab iran
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