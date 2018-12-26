Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 26 Aralık 2018 16:51

Almanya'dan skandal Türkiye raporu !

Alman meclisi Türkiye'yle ilgili olay yaratacak bir rapor hazırladı.

Almanya'dan skandal Türkiye raporu !
A+ A-

Alman meclisi Türkiye'yle ilgili skandal bir rapora imza attı. Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (dpa) haberine göre raporda, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin dokuz sayfalık raporu, Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine hazırlandı.

Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, bilirkişi raporunun Alman hükümeti için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçınmasını eleştirdi. Dağdelen, “Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye’nin bazı bölgelerine NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır” diye konuştu.

Hükümetten net bir açıklama yok

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ocak ayı sonunda Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’e yönelik başlattığı operasyon Alman hükümeti tarafından kınanmış ve kabul edilemez olarak nitelendirilmişti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas Mart ayında yaptığı açıklamada, Türk birliklerinin sürekli Suriye’de kalmaları halinde, Türkiye’nin askeri operasyonunun “elbette uluslararası hukuk ile uyumlu olmayacağını” söylemişti. Ancak Alman hükümeti, Afrin operasyonunun uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda net bir açıklama yapmamıştı.

alman meclisi , rapor , sözcü , türkiye , işgalci , sözcü gazetesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM