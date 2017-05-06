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  4. 06 Mayıs 2017 16:30

Almanya'ya iltica eden FETÖ'cülerin sayısı dudak uçuklattı

Der Spiegel dergisinin haberinde Türkiye’den 450 kadar diplomat, subay ve hâkimin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Almanya'ya iltica eden FETÖ'cülerin sayısı dudak uçuklattı
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Deutsche Welle Türkçe’nin Der Spiegel dergisinden aktardığı habere göre,  Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk kamu görevlilerinin sayısı arttı. Derginin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) edindiği bilgilere göre, 450 civarında Türk diplomat, subay, hakim ve diğer kamu görevlileri ile aileleri Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması ile bağlantıda olmakla suçlandığı belirtildi. Bu kişiler arasında Belçika'daki NATO karargâhında görevli Türk subayların yanı sıra bir Afrika ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliği'de görev yapan askeri bir ataşenin de bulunduğu kaydedildi.

DW

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